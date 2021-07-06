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06 июля, 2021
 
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"Очень женственная". Беременная Осадчая покружилась перед камерой

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Осадчая: Кружим на Atlas Weekend
Осадчая: Кружим на Atlas Weekend
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка, 5 июля в Instagram поделилась снимком, сделанным на территории ВДНХ в Киеве.

"Кружим на Atlas Weekend", – написала она.

Телеведущая запечатлена в легком черном платье в белый горох. Она позировала, кружась перед камерой.

"Вы очень красивая и женственная женщина! Желаю вам позитивних емоций!" – прокомментировал подписчик slava_1835.

Контекст:

Фестиваль Atlas Weekend проходит в Киеве с 5 по 11 июля.

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: фестиваль, платье, беременность, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Atlas Weekend, живот
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