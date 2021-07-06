"Очень женственная". Беременная Осадчая покружилась перед камерой

"Кружим на Atlas Weekend", – написала она.
Телеведущая запечатлена в легком черном платье в белый горох. Она позировала, кружась перед камерой.
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"Вы очень красивая и женственная женщина! Желаю вам позитивних емоций!" – прокомментировал подписчик slava_1835.
Фестиваль Atlas Weekend проходит в Киеве с 5 по 11 июля.
18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.