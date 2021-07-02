"Богиня!", "Куколка", "Красивая и всегда разная". Каменских показала фигуру в прозрачном платье

"Эти фото сделаны талантливейшим фотографом Алексом Кордова в одном из самых красивых районов Мехико - Койоакан. И сейчас, в разгар лета, самое время вам их показать", – написала она.

Подписчики отреагировали на снимки.

"Богиня!" – заявила nkxbiscuits.

"Куколка", – написала soloha2710.

"Красивая и всегда разная", – подметила mariaalecksandrova.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.