"Ого! Ничего себе!", "Оля, смело!" Фреймут снялась в прозрачном белье

"Жизнь в отелях. Идеальная жизнь", – написала она.

"Ого! Ничего себе!" – прокомментировал подписчик slavikkievskiy4.

"Ого! Оля, смело!" – заявила smysh_nata.

Контекст:

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".