Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2021
 
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"Беременна или нет?" Экс-солистка "НеАнгелов" Каминская показала округлившийся живот

Каминская: Очередная сенсация
Каминская: Очередная сенсация
Фото: babaslavka / Instagram

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская 4 июля обнародовала в Instagram фото, для которого позировала в трусах, спустив штаны.

Каминская засветила округлившийся живот. А на втором снимке в подборке показала на камеру средний палец.

"Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно", – написала она.

"Так беременна или нет?" – спросила подписчица strelka7777.

Контекст:

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольную карьеру, но будут выступать с репертуаром и под брендом "НеАнгелов" на закрытых мероприятиях.

26 марта певица выпустила первый сольный трек – 911 и презентовала клип на него.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Теги: неАнгелы, беременность, Слава Каминская, певица, живот
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