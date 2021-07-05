"Беременна или нет?" Экс-солистка "НеАнгелов" Каминская показала округлившийся живот

Каминская засветила округлившийся живот. А на втором снимке в подборке показала на камеру средний палец.

"Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Так беременна или нет?" – спросила подписчица strelka7777.