Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, ей хочется самовыражаться.

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская в интервью ЖВЛ, которое вышло в эфир на канале "1+1" 10 ноября, заявила, что мечтает о сольной карьере.

"Конечно, хочется сольную карьеру. Хочется самовыражаться. Ты выходишь и тебе принадлежит вся сцена – не нужно ни с кем делить", – заявила она.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Партнершей Каминской (настоящее имя – Ольга) является вокалистка Вика (Екатерина Смеюха).

За 14 лет существования группы артистки записали 24 видеоработы и выпустили четыре альбома. Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".