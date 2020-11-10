"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала архивные фото обложек журналов, для которых они с коллегой Викой позировали топлес или в белье.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото обложек мужских журналов Playboy, Ego, XXL, героинями которых стал ее дуэт с Викой. На некоторых фото исполнительницы запечатлены топлес, а на некоторых – в нижнем белье.

"Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно. 15 лет – сносу нет. Это я о нас с [Викой]", – написала она.

Каминская также спросила у фанов, сколько лет первой обложке Playboy в подборке.

"Июль 2006 года. 14 лет", – ответила подписчица ziro4ka21.

"По фоткам можно заметить, как дорожали журналы. Или как падала гривна", – прокомментировал фолловер iskanderam.

На обложке Playboy 2006 года указана цена – 9,95 гривны.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Участницы коллектива – Слава (настоящее имя Ольга) и Вика (Екатерина).