Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская живет со своей мамой Тамарой Кузнецовой в соседних подъездах.

Каминская: Мама, без звонка, пожалуйста, ко мне не приходи Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, что между ней и ее мамой Тамарой Кузнецовой иногда происходят шумные стычки. Ролик с участием актрисы опубликован 3 ноября на странице передачи в Instagram.

"У нас характеры с ней одинаковые, поэтому когда начинаем вредничать, эти стычки бывают очень шумными", – сообщила Каминская.

По словам артистки, она не хочет, чтобы мама, которая живет с ней в соседнем подъезде, приходила в гости без звонка.

"У мамы ключи от моей квартиры – она иногда любит зайти и раздавать советы. Я иногда даю советы ей – забираю ключи и говорю: "Мама, без стука и без звонка, пожалуйста, ко мне домой не приходи со своими советами", – сообщила Каминская.

Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы".

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.