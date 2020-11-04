Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2020
 
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Каминская рассказала, почему у них с мамой происходят стычки

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская живет со своей мамой Тамарой Кузнецовой в соседних подъездах.

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Каминская: Мама, без звонка, пожалуйста, ко мне не приходи
Каминская: Мама, без звонка, пожалуйста, ко мне не приходи
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская  в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, что между ней и ее мамой Тамарой Кузнецовой иногда происходят шумные стычки. Ролик с участием актрисы опубликован 3 ноября на странице передачи в Instagram. 

"У нас характеры с ней одинаковые, поэтому когда начинаем вредничать, эти стычки бывают очень шумными", – сообщила Каминская.

По словам артистки, она не хочет, чтобы мама, которая живет с ней в соседнем подъезде, приходила в гости без звонка.

"У мамы ключи от моей квартиры – она иногда любит зайти и раздавать советы. Я иногда даю советы ей – забираю ключи и говорю: "Мама, без стука и без звонка, пожалуйста, ко мне домой не приходи со своими советами", – сообщила Каминская.

Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы". 

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.

Теги: дети, неАнгелы, Слава Каминская
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