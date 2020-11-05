"Бухаю", "Жру конфеты", "Планируем детей". Фаны Каминской ответили ей на пост о меланхолии

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в шубе, стоя возле автомобиля.
"Как вы боретесь с осенней меланхолией? Я сделала над собой сверхусилия и спрятала летние вещи. На этом пока все", – написала певица.
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как вы боретесь с осенней меланхолией? я сделала над собой сверхусилия и спрятала летние вещи. на этом пока всё * *
Подписчики ответили Каминской в комментариях.
"Бухаю", – написала podrezova6933.
"Ем. Много ем", – ответила beliaeiva.
"Жру конфеты", – призналась olgapiven84.
"Планируем детей в начале года, и некогда меланхолить", – отметила kristina_kitsaeva.
В 2019 году Каминская развелась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет брака. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, артистка заявила, что ее новый избранник избегает публичности.