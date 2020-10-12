"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила фото, сделанные во время тренировки на территории одного из отелей Кемера (Турция).
"Тренировка – лекарство против всех болезней!!! Оставляю фото для наглядности", – написала она.
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Тренировка - лекарство против всех болезней!!! * P.S: Оставляю фото для наглядности * #тольколичныйопыт #sporteverywhere @neangely.official
Подписчики прокомментировали снимок.
"Самая желанная самка на всей Земле. Просто секс!" – написал papo4ka123.
Фоллоаеры предположили, что Вике хорошо было бы со стрижкой каре.
"Увидела первое фото, и первая мысль возникла, что вам было бы здорово с длинным каре", – заявила vitaliyazahor.
"Кстати, на первой фото, визуально, можно представить вас с каре! Кстати, очень и очень", – заверила enikmarina.
Вика показывала, как тренируется на батуте.
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году