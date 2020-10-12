"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика показала снимки, сделанные во время занятий спортом на турецком курорте.

Вика из "НеАнгелов": Тренировка – лекарство против всех болезней!!! Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила фото, сделанные во время тренировки на территории одного из отелей Кемера (Турция).

"Тренировка – лекарство против всех болезней!!! Оставляю фото для наглядности", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Самая желанная самка на всей Земле. Просто секс!" – написал papo4ka123.

Фоллоаеры предположили, что Вике хорошо было бы со стрижкой каре.

"Увидела первое фото, и первая мысль возникла, что вам было бы здорово с длинным каре", – заявила vitaliyazahor.

"Кстати, на первой фото, визуально, можно представить вас с каре! Кстати, очень и очень", – заверила enikmarina.

Вика показывала, как тренируется на батуте.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году