"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой

"Было фантастически круто! Эмоции переполняют до сих пор! И я с нетерпением жду, чтобы повторить это для вас сегодня! Обязательно приходите", – написала она.

"Ты самая сексуальная", – заявил подписчик guliev9796.

Контекст:

Дни выступлений Насти Каменских на Atlas Weekend – 5-е и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5 по 11 июля.

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.