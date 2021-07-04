"Сексуальненько", "Ножки отличные". Каменских очаровала подписчиков длинными ногами

Каменских: Уже завтра встретимся с вами на Atlas Weekend Фото: kamenskux / Instagram

"Уже завтра встретимся с вами на Atlas Weekend! Вы готовы к безудержному веселью?" – подписала она пост.

На снимке Каменских стоит на сцене фестиваля, одетая в ярко-красный ромпер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Сексуальненько", – прокомментировал konoplickijkola.

"Ножки отличные", – добавил guliev9796.