"Настюшка немного беременна", "Есть животик?". Подписчики заподозрили Каменских в беременности

На снимках певица в красном платье с глубоким разрезом и красных высоких сапогах танцует на сцене.

"Куколка", – прокомментировала zagrayirina.

"Супер ляжки", – написал shepordd.

Некоторые подписчики обратили внимание на фигуру певицы и предположили, что она беременна.

"А мне показалось, что есть животик? Или только показалось", – пишет rysinskai.

"Настюшка немного беременна", – отметила anastassiiazai.

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта "Потап и Настя".

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.