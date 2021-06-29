"Деток вам красивых и талантливых, как вы". Каменских призналась, что делает, пока Потапа нет рядом

Настя Каменских и Потап поженились два года назад – в мае 2019-го Фото: kamenskux / Instagram

"Муж, я так скучала. Мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… И с одной стороны, работа – это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", – написала 34-летняя певица в Instagram и приложила совместное фото с Потапом.

Пост Каменских за несколько часов набрал почти 95 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Я могу заменять, пока его нет", – пошутил пользователь под ником samveljann.

"Красивые. Работайте, пока есть время, ведь скоро зима", – оставила комментарий _alona__a.

"Какая прекрасная пара! Глаз не оторвать!" – написала art_po_foto4ke.

"Это самое прекрасное чувство – любовь. Счастья вам и деток таких красивых и талантливых, как вы сами", – пожелала volkova_854.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)