Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
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"Деток вам красивых и талантливых, как вы". Каменских призналась, что делает, пока Потапа нет рядом

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Настя Каменских и Потап поженились два года назад в мае 2019-го
Настя Каменских и Потап поженились два года назад – в мае 2019-го
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, призналась, что из-за съемок и выступлений все чаще скучает по мужу – певцу и продюсеру Потапу.

"Муж, я так скучала. Мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… И с одной стороны, работа – это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", – написала 34-летняя певица в Instagram и приложила совместное фото с Потапом.

Пост Каменских за несколько часов набрал почти 95 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Я могу заменять, пока его нет", – пошутил пользователь под ником samveljann.

"Красивые. Работайте, пока есть время, ведь скоро зима", – оставила комментарий _alona__a.

"Какая прекрасная пара! Глаз не оторвать!" – написала art_po_foto4ke.

"Это самое прекрасное чувство – любовь. Счастья вам и деток таких красивых и талантливых, как вы сами", – пожелала volkova_854.

 

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что "мечтает о ребеночке". По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, семья, Потап, муж, жена
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