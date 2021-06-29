"Деток вам красивых и талантливых, как вы". Каменских призналась, что делает, пока Потапа нет рядом

"Муж, я так скучала. Мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… И с одной стороны, работа – это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", – написала 34-летняя певица в Instagram и приложила совместное фото с Потапом.
Пост Каменских за несколько часов набрал почти 95 тыс. лайков и около 200 комментариев.
"Я могу заменять, пока его нет", – пошутил пользователь под ником samveljann.
"Красивые. Работайте, пока есть время, ведь скоро зима", – оставила комментарий _alona__a.
"Какая прекрасная пара! Глаз не оторвать!" – написала art_po_foto4ke.
"Это самое прекрасное чувство – любовь. Счастья вам и деток таких красивых и талантливых, как вы сами", – пожелала volkova_854.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что "мечтает о ребеночке". По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.