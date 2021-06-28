"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера

Каменских: Ваши мысли, ваше настроение и каждый день вашей жизни – пусть они будут яркими Фото: kamenskux / Instagram

Певица не стала надевать бюстгальтер и расстегнула пуговицы на лифе.

"Ваши мысли, ваше настроение и каждый день вашей жизни – пусть они будут яркими", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Бомба", – прокомментировала подписчица anna_kapustyak.

"Настя похорошела, точно будет дочка. Ну и Потапу для полного комплекта", – написала hanna_hermanovna.