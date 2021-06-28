"Волшебная женщина". Брежнева показала мокрое тело в купальнике

Исполнительница станцевала на борту яхты. Она предстала в кадре в мокром купальнике для вейкбординга и с мокрыми волосами.
"Выходной", – написала она.
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"Ну что за волшебная женщина!" – отметила annaliza.ria.
28 июня Брежнева показала, как катается на доске для серфинга.
"Мой третий раз на вейке. Взлетаем на волне в новую неделю", – написала она.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.