"Волшебная женщина". Брежнева показала мокрое тело в купальнике

Брежнева: Взлетаем на волне в новую неделю Фото: ververa / Instagram

Исполнительница станцевала на борту яхты. Она предстала в кадре в мокром купальнике для вейкбординга и с мокрыми волосами.

"Выходной", – написала она.

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"Ну что за волшебная женщина!" – отметила annaliza.ria.

28 июня Брежнева показала, как катается на доске для серфинга.

"Мой третий раз на вейке. Взлетаем на волне в новую неделю", – написала она.

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