"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией

"Воскресные флюиды", – написала актриса. Она опубликовала портретные фото, а также снимок в облегающем черном платье.

Фотосессия была сделана для журнала The Sunday Style.

"Самая красивая и сладкая женщина в мире", – заявила подписчица _salma_hayekprincess.

"Такая прекрасная кукла. Благослови господь!" – отметила emilydaisy2.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.