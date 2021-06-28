"Прямо фу", "Между ног грязно стало". Волочкова показала растяжку на грязном пирсе

Волочкова: Это был нереально позитивный день! Фото: volochkova_art / Instagram

"Листайте. Нашу команду на регате мы назвали "Шпагат на лодке". Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!" – написала она.

На отдельных снимках балерина запечатлена в шпагате на яхте и на грязном пирсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на снимок.

"Опять враскорячку!" – отметил meliukh.e.

"Ну неужели такая необходимость садиться в шпагат на грязь? Прямо фу", – заявила ylkaumka.

"Между ног после грязно стало", – отметил vvvvvvbytyuu.

"Господи, затрахали так, что ноги уже не съезжаются", – заявил viacheslavsisko.