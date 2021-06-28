"Прямо фу", "Между ног грязно стало". Волочкова показала растяжку на грязном пирсе

"Листайте. Нашу команду на регате мы назвали "Шпагат на лодке". Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!" – написала она.
На отдельных снимках балерина запечатлена в шпагате на яхте и на грязном пирсе.
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Подписчики отреагировали на снимок.
"Опять враскорячку!" – отметил meliukh.e.
"Ну неужели такая необходимость садиться в шпагат на грязь? Прямо фу", – заявила ylkaumka.
"Между ног после грязно стало", – отметил vvvvvvbytyuu.
"Господи, затрахали так, что ноги уже не съезжаются", – заявил viacheslavsisko.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).