"Катюша прекрасная, а завистникам – дуля". Беременная Осадчая позировала в платье с разрезом

"Несколько дней во Львове. Leopolis Jazz Fest", – отметила она.

Осадчая запечатлена в белом платье с разрезом. Она позировала, выставив вперед ногу.

Подписчики отреагировали на пост.

"Один вопрос, для чего так ножку выставлять?" – спросила orisya.vakulyuk.

"Катюша прекрасная, а завистникам – дуля", – написал zorianapopel.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.