Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом

Журналисты издания спросили у певицы, как она переживает сложности в отношениях со своим мужем, продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), упомянув в контексте разводы и расставания ее коллег по шоу-бизнесу, среди которых в том числе были названы имена украинской певицы Ирины Билык, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, певца Dzidzio, ведущей Соломии Витвицкой, кулинарного блогера Татьяны Литвиновой и других знаменитостей.
Отвечая на вопрос, Каменских заявила, что "так иногда бывает".
"Что касается расставаний, то у всех разные отношения, истории и случаи, поэтому ссылаться на период, звезды или другие обстоятельства не стоит. Люди расходятся, но нужно оставаться в хороших отношениях", – заявила она.
По словам артистки, она воспринимает кризисы в отношениях с мужем как новую возможность.
"Любой кризис – это новые возможности, новая ступень с выводами и мыслями, которая позволяет вам пойти дальше. Мы с Лешей тоже, бывает, ссоримся, но это даже сложно назвать ссорой. У нас есть небольшие споры, но мы всегда стараемся их уладить максимально быстро", – резюмировала певица.
С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта "Потап и Настя".
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.