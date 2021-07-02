Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом

Журналисты издания спросили у певицы, как она переживает сложности в отношениях со своим мужем, продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), упомянув в контексте разводы и расставания ее коллег по шоу-бизнесу, среди которых в том числе были названы имена украинской певицы Ирины Билык, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, певца Dzidzio, ведущей Соломии Витвицкой, кулинарного блогера Татьяны Литвиновой и других знаменитостей.

Отвечая на вопрос, Каменских заявила, что "так иногда бывает".

"Что касается расставаний, то у всех разные отношения, истории и случаи, поэтому ссылаться на период, звезды или другие обстоятельства не стоит. Люди расходятся, но нужно оставаться в хороших отношениях", – заявила она.

По словам артистки, она воспринимает кризисы в отношениях с мужем как новую возможность.

"Любой кризис – это новые возможности, новая ступень с выводами и мыслями, которая позволяет вам пойти дальше. Мы с Лешей тоже, бывает, ссоримся, но это даже сложно назвать ссорой. У нас есть небольшие споры, но мы всегда стараемся их уладить максимально быстро", – резюмировала певица.