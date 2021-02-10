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10 февраля, 2021
 
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Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак

Украинская ведущая Соломия Витвицкая прожила в браке с режиссером Владом Кочетковым восемь лет.

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Витвицкая получила развод в декабре 2020 года
Витвицкая получила развод в декабре 2020 года
Фото: solomiyavitvitska / Instagram

Украинская ведущая Соломия Витвицкая 9 февраля в комментарии сайту ТСН.ua сообщила, что в сентябре 2020 года приняла решение разъехаться со своим мужем, режиссером Владом Качетковым, а в декабре получила развод.

По словам Витвицкой, до того как разъехаться, пара около года пыталась спасти отношения, посещая психолога, но это не помогло.

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась с Кочетковым после восьми лет семейной жизни. Детей у пары нет. Кочетков младше Витвицкой на восемь лет.

Соломия Витвицкая родилась в 1980 году в городе Броды Львовской области. С 2008 года работает на канале "1+1".

С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". Сейчас ведет новостные выпуски ТСН.

Теги: телеведущая, семья, Соломия Витвицкая, развод
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