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10 февраля, 2021
 
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"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом

По словам украинской ведущей Соломии Витвицкой, которая 9 февраля заявила о разводе с мужем, она занимается боксом с известным тренером.

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Витвицкая: После затяжного карантина и локдауна у меня увеличились объемы и надо было возвращаться в форму
Витвицкая: После затяжного карантина и локдауна у меня увеличились объемы и надо было возвращаться в форму
Фото: solomiyavitvitska / Instagram

Украинская ведущая Соломия Витвицкая занялась боксом ради похудения. Об этом она рассказала в интервью, которое 10 февраля опубликовано на сайте "Телеграф".

"После затяжного карантина и локдауна у меня увеличились объемы и надо было возвращаться в форму. Я пошла на бокс к известному тренеру, занимаюсь с ним. Добавила немного кардио. Кроме того, мое питание стало более контролируемым", – сообщила Витвицкая.

По словам ведущей, она питается по специальной программе, поэтому берет приготовленную с вечера еду на работу.

"Ежедневно мне присылают список продуктов и рецепты достаточно простых блюд. Также я занимаюсь специальными тренировками – ко мне подключают электроимпульсы, благодаря которым эффективно сокращаются мышцы. После таких занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала", – призналась она.

Соломия Витвицкая родилась в 1980 году в городе Броды Львовской области. С 2008 года работает на канале "1+1".

С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". Сейчас ведет новостные выпуски ТСН.

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась со своим мужем, режиссером Владом Кочетковым после восьми лет семейной жизни. Детей у пары нет. Кочетков младше Витвицкой на восемь лет.

Теги: бокс, телеведущая, семья, Соломия Витвицкая, развод
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