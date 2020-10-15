"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве

По словам украинской телеведущей Соломии Витвицкой, они с супругом режиссером Владом Кочатковым активно работают над тем, чтобы у них появились дети.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, рассказывая в интервью передаче ЖВЛ на "1+1" о том, почему у нее нет детей, сообщила, что не является представительницей так называемого движения child-free.

"Я не скажу, что я child-free или что-то в этом роде. Мы явно не ходим по врачам, по бабкам, соответственно, со здоровьем у нас все хорошо. Мы над этим активно работаем – все, что могу сказать", – заявила она.

40-летняя Соломия Витвицкая работает на канале "1+1" с 2008 года. В 2011 году Витвицкая стала ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Влада Кочаткова. Детей у пары нет.

Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта "Победители" о воинах АТО.