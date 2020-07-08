"Пахнет – это нежно сказано. Воняет нормально!" Витвицкая на море испытала действие "целебных мазюк"

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая во время отдыха на полуострове Арбатская стрелка нанесла на тело лечебную грязь.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлен процесс нанесения на тело лечебной грязи.

"Побывать на Арбатской стрелке и не намазаться целебными мазюками невозможно", – считает Витвицкая.

"Оно не пахнет?" – поинтересовались в комментариях фолловеры.

"Пахнет – это еще нежно сказано. Вонят нормально", – призналась Витвицкая.

Соломия Витвицкая работает на канане "1+1" с 2008 года. В 2011 году Витвицкая стала ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Сергея Кочеткова. Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта "Победители" о воинах АТО.

Залив Сиваш, отделенный от Азовского моря Арабатской стрелкой, представляет собой источник гидроминеральных ресурсов. Считается, что грязи Сиваша имеют лечебные свойства.