"Боже, какое", "Все натуральное от губ до груди". Каменских похвасталась отдыхом в бассейне и вызвала зависть у поклонников

Певица позирует в кадре в желтом купальнике в бассейне.
"Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером – зажигательный концерт. Обожаю, когда так", – подписала снимки певица.
"Боже, какое хорошее", – оценила снимки певицы украинская ведущая Леся Никитюк.
"Завидую", – отреагировали поклонники артистки.
"Все натуральное от губ до груди. Респект", – написали в комментариях фолловеры.
"Натуральная. Какая красивая", – прокомментировали снимки Каменских пользователи сети.
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С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта "Потап и Настя".
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.