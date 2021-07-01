"Боже, какое", "Все натуральное от губ до груди". Каменских похвасталась отдыхом в бассейне и вызвала зависть у поклонников

Певица позирует в кадре в желтом купальнике в бассейне.

"Умиротворенное утро, плавно перетекающее в день. А уже вечером – зажигательный концерт. Обожаю, когда так", – подписала снимки певица.

"Боже, какое хорошее", – оценила снимки певицы украинская ведущая Леся Никитюк.

"Завидую", – отреагировали поклонники артистки.

"Все натуральное от губ до груди. Респект", – написали в комментариях фолловеры.

"Натуральная. Какая красивая", – прокомментировали снимки Каменских пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)