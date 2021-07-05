  Как Потап целовался с Тиной Кароль, Данилко с Белоконь, а Зеленский с женой. Семь горячих поцелуев украинских знаменитостей

Певица Настя Каменских и ее муж, рэпер Потап (Алексей Потапенко), не стесняются проявлять нежные чувства друг к другу на публике. Особенно после долгой разлуки, как это произошло весной 2021 года на съемках реалити-шоу "Девочки рулят" в Мексике.
Долгий поцелуй пары можно посмотреть, начиная с четвертой минуты ролика.
Не менее горячим был поцелуй Потапа с коллегой по шоу-бизнесу, певицей Тиной Кароль – это произошло весной 2021 года на съемках шоу "Липсинк Батл" на канале "1+1". Как Потап целовался с Тиной Кароль, можно увидеть по таймкоду 01.20.
В биографии Каменских также есть публичный поцелуй в губы с коллегой по шоу-бизнесу – в конце 2016 года певица, которая тогда еще не была замужем за Потапом, на глазах у зрителей церемонии Music Awards 2016 поцеловалась с украинской певицей, на тот момент солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.
За полгода до этого, летом 2015-го, Дорофеева не менее страстно, чем с Каменских, целовалась на собственной свадьбе с мужем, певцом Dantes (Владимиром Гудковым). Поцелуй пары запечатлен в конце ролика.
Поцелуй на съемочной площадке также продемонстрировал украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Это произошло весной 2021 года в финале шоу "Маска" на канале "Украина" – тогда на сцене он поцеловал в губы играющую роль мамы Верки Сердючки актрису Инну Белоконь, задрав ей при этом юбку.
Украинский певец и продюсер Monatik (Дмитрий Монатик) в июле 2021 года, в шестую годовщину семейной жизни обнародовал фото самого первого поцелуя с женой Ириной. По словам артиста, этот поцелуй был шуточным, но он считает, что именно с него начинается история их семьи.
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Нынешний глава государства Владимир Зеленский, а в прошлом руководитель студии "Квартал 95" также не стесняется публично проявлять нежность к жене Елене.
Так, 30 апреля 2019 года во время оглашения результатов второго тура президентских выборов, победителем которых он стал, Зеленский страстно поцеловал перед камерами супругу, радуясь своей победе.
Всемирный день поцелуя был утвержден Организацией Объединенных Наций в 2000 году.