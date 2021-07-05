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05 июля, 2021
 
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Как Потап целовался с Тиной Кароль, Данилко с Белоконь, а Зеленский с женой. Семь горячих поцелуев украинских знаменитостей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Зеленские поцеловались перед камерами во время оглашения результатов второго тура президентских выборов
Зеленские поцеловались перед камерами во время оглашения результатов второго тура президентских выборов
Фото: ЕРА

6 июля ежегодно отмечается Всемирный день поцелуя. Накануне праздника издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить самые страстные поцелуи в губы украинских знаменитостей, которые они демонстрировали перед камерами.

Певица Настя Каменских и ее муж, рэпер Потап (Алексей Потапенко), не стесняются проявлять нежные чувства друг к другу на публике. Особенно после долгой разлуки, как это произошло весной 2021 года на съемках реалити-шоу "Девочки рулят"  в Мексике. 

Долгий поцелуй пары можно посмотреть, начиная с четвертой минуты ролика.

ВИДЕО
Видео: NKofficial / YouTube

Не менее горячим был поцелуй Потапа с коллегой по шоу-бизнесу, певицей Тиной Кароль – это произошло весной 2021 года на съемках шоу "Липсинк Батл" на канале "1+1". Как Потап целовался с Тиной Кароль, можно увидеть по таймкоду 01.20. 

ВИДЕО
Видео: Ліпсінк Батл / Lip Sync Battle / YouTube

В биографии Каменских также есть публичный поцелуй в губы с коллегой по шоу-бизнесу – в конце 2016 года певица, которая тогда еще не была замужем за Потапом,  на глазах у зрителей церемонии Music Awards 2016 поцеловалась с украинской певицей, на тот момент солисткой группы "Время и  Стекло" Надей Дорофеевой.

ВИДЕО
Видео: Shifter / YouTube

За полгода до этого, летом 2015-го, Дорофеева не менее страстно, чем с Каменских, целовалась на собственной свадьбе с мужем, певцом Dantes (Владимиром Гудковым). Поцелуй пары запечатлен в конце ролика.

ВИДЕО
Видео: Игнат Жижа / YouTube

Поцелуй на съемочной площадке также продемонстрировал украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Это произошло весной 2021 года в финале шоу "Маска" на канале "Украина" – тогда на сцене он поцеловал в губы играющую роль мамы Верки Сердючки актрису Инну Белоконь, задрав ей при этом юбку.

ВИДЕО
Поцелуй Данилко и Белоконь запечатлен на 9.47. Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Украинский певец и продюсер Monatik (Дмитрий Монатик) в июле 2021 года, в шестую годовщину семейной жизни обнародовал фото самого первого поцелуя с женой Ириной. По словам артиста, этот поцелуй был шуточным, но он считает, что именно с него начинается история их семьи.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский, а в прошлом руководитель студии "Квартал 95" также не стесняется публично проявлять нежность к жене Елене.

Так, 30 апреля 2019 года во время оглашения результатов второго тура президентских выборов, победителем которых он стал, Зеленский страстно поцеловал перед камерами супругу, радуясь своей победе.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Всемирный день поцелуя был утвержден Организацией Объединенных Наций в 2000 году.

Теги: Андрей Данилко, Владимир Зеленский, Настя Каменских, Потап и Настя, Время и Стекло, студия Квартал 95, Monatik, Оля Полякова, поцелуй
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