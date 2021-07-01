"Мы стали семьей после этого поцелуя". Monatik показал, какими они с женой были 13 лет назад

35-летний артист уточнил, что снимок был сделан 13 лет назад в Луцке на праздновании 25-летия его будущей супруги. Ему на тот момент было 22 года.

"Наш первый шуточный поцелуй оказался совсем не шуткой. Спустя три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве. Сегодня ровно шесть лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днем все больше. С каждым днем все сильнее восторгаясь тобой. Думал, искать буду целую жизнь... Вот и нашел... целую жизнь! Люблю тебя", – написал артист.