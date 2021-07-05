"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских

"Как подписать фото?" – спросила певица у своих подписчиков, на что те живо откликнулись.

"Я лучше помолчу, у нее все равно язык длиннее", – предложил свой вариант astro_genesis_.

"А у нас все пучком", – дала свой вариант ni.ka.tin_.

"Настя, вам надо родить ребенка, тогда, может быть, будете еще счастливее", – неожиданно посоветовала пользователь с ником a_lentina5240.

Шутливый пост Каменских не все оценили. "Ведет себя как дура! К чему язык? Фу, противно смотреть!" – возмутилась ludmilazholkva.

"Как называют заболевание людей, у которых с возрастом все время высунут язык?" – присоединилась к возмущению и пользователь с ником likaja_.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)