"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских

"Как подписать фото?" – спросила певица у своих подписчиков, на что те живо откликнулись.
"Я лучше помолчу, у нее все равно язык длиннее", – предложил свой вариант astro_genesis_.
"А у нас все пучком", – дала свой вариант ni.ka.tin_.
"Настя, вам надо родить ребенка, тогда, может быть, будете еще счастливее", – неожиданно посоветовала пользователь с ником a_lentina5240.
Шутливый пост Каменских не все оценили. "Ведет себя как дура! К чему язык? Фу, противно смотреть!" – возмутилась ludmilazholkva.
"Как называют заболевание людей, у которых с возрастом все время высунут язык?" – присоединилась к возмущению и пользователь с ником likaja_.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что "мечтает о ребеночке". По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.