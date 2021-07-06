"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным

Dantes сравнили с его женой Фото: vladimirdantes / Instagram

"Выступил на главной сцене Atlas Weekend. Это было так кайфово! Особенно, когда все поют твои песни", – написал он.

Музыкант объяснил, почему появился на сцене с голым торсом.

"Собирался быть в футболке, но гитара отлично прикрывает пузо", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

"Как же я люблю, когда ты голый", – призналась подписчица ninaradzievskaya.

"Какой красивый", – заявила alexandrovnaaaaaa.

"Ну прям как Надя!" – отметила angeljanzsyvak.