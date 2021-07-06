"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным

"Выступил на главной сцене Atlas Weekend. Это было так кайфово! Особенно, когда все поют твои песни", – написал он.
Музыкант объяснил, почему появился на сцене с голым торсом.
"Собирался быть в футболке, но гитара отлично прикрывает пузо", – написал он.
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"Как же я люблю, когда ты голый", – призналась подписчица ninaradzievskaya.
"Какой красивый", – заявила alexandrovnaaaaaa.
"Ну прям как Надя!" – отметила angeljanzsyvak.
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Наде Дорофеевой), экс-солистке группы "Время и Стекло". Пара зарегистрировала брак в 2015 году.