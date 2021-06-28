Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
Новости

"Я – альфач, самец, и только мое слово что-то значит". Dantes рассказал, к кому ревновал Дорофееву

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Dantes и Дорофеева поженились в 2015 году
Dantes и Дорофеева поженились в 2015 году
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский певец Dantes (Владимир Гудков) ревновал свою жену, певицу Надю Дорофееву (Dorofeeva) к тем коллегам, которым она помогала профессионально. Об этом артист рассказал в интервью, которое 28 июня вышло на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

"Наверное, это музыкальная какая-то ревность. Даже не могу объяснить. Это связано с треками, музыкой, потому что она кому-то помогает, а мне не помогает. Потому что когда она мне помогает, я начинаю говниться и типа: "Нет, ты не права. Ты не права". То есть сам прошу о помощи и сам говорю: "Не надо мне помогать", – рассказал артист.

Он отметил, что считает это нормальным творческим процессом. Певец также подчеркнул, что не может вспомнить, когда в последний раз ревновал супругу.

"Она мне говорит правильные вещи, но я их отрицаю, потому что я – альфач, самец, и только мое слово что-то значит. Это внутри меня где-то там. А потом делаю, как говорит Надя, потому что я ей доверяю. Если бы не доверял, я бы не просил совета", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру. В том же году он женился на Дорофеевой. Детей у пары нет. 

В июне 2021 года артист презентовал первый сольный альбом.

Теги: Надя Дорофеева, певец, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020
Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут
  Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут
Дмитрий ГОРДОН
Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны
Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS