"Я – альфач, самец, и только мое слово что-то значит". Dantes рассказал, к кому ревновал Дорофееву

"Наверное, это музыкальная какая-то ревность. Даже не могу объяснить. Это связано с треками, музыкой, потому что она кому-то помогает, а мне не помогает. Потому что когда она мне помогает, я начинаю говниться и типа: "Нет, ты не права. Ты не права". То есть сам прошу о помощи и сам говорю: "Не надо мне помогать", – рассказал артист.

Он отметил, что считает это нормальным творческим процессом. Певец также подчеркнул, что не может вспомнить, когда в последний раз ревновал супругу.

"Она мне говорит правильные вещи, но я их отрицаю, потому что я – альфач, самец, и только мое слово что-то значит. Это внутри меня где-то там. А потом делаю, как говорит Надя, потому что я ей доверяю. Если бы не доверял, я бы не просил совета", – резюмировал он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube