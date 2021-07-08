"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике

"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", – написала она.

Певица позировала в раздельном купальнике и коротком комбинезоне.

Подписчики прокомментировали пост.

"Оля, не смущайте Валерия Меладзе", – написала chepeljukra.

"Боже, ноги бесконечные", – отметила natali76ka.

Контекст:

Российский певец Валерий Меладзе в интервью телеведущей Ксении Собчак в ее YouTube-программе "Осторожно: Собчак" заявил, что его брат, продюсер Константин Меладзе никогда не домогался строящей карьеры в РФ украинской певицы Ани Лорак. Олю Полякову, поддержавшую Ани Лорак, он назвал фриком.

Певица заявляла, что Константин Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. После отказа Ани Лорак от сказанного Полякова отметила, что певица сделала это под серьезным социальным давлением.

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе". 17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).