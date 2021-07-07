"Какая классная!". Бадоева засветила тело в мокром купальнике

Телеведущая показала, как плавала в бассейне под открытым небом. Она засветила тело в мокром черном раздельном купальнике.

"Отпуск закончился, а фото нет", – отметила она.

Бадоева призналась, что в ее жизни были места отдыха, с которыми она не смогла подружиться, – это Индия и Непал.

"Философия жизни в этих странах мне совсем не подходит. Я не нашла там какой-то идиллии для себя, как это произошло у многих моих друзей. К сожалению, мне приходилось именно туда ездить по несколько раз на съемки. А с вами случались такие разочарования, когда место или страна вам не зашли?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Какая вы классная! Восхищаюсь вами!" – призналась подписчица aina_lenarovna.