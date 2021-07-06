"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками

"Доброе утро! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?" – спросила она.

Подписчики отреагировали на фото.

"Секс", – написал shultz_911.

"Огонь-баба", – прокомментировал tom_sawyer85.

"Очень провокационно. Прямо на грани", – заявила tania.savelyeva.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".