  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе

"Именно когда головка полового члена входит и выходит, я действительно… Я не знаю... Я не понимаю, как можно от этого брыкаться, охать, ахать. Мне кажется, что это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе. Понятное дело, что клиторальный оргазм – он есть. И это здорово", – заявила она.

На вопрос, нужен ли ей секс, певица ответила, что хочет детей.

"Понятное дело, что мне придется. (...) Да нет, это забавно на самом деле. Прикольно, когда вы соприкасаетесь с любимым человеком. Это вас сближает, это… это здорово", – отметила она.

Марьяна Ро призналась, что считает себя пансексуалкой.

"Мне все равно: мужчина, женщина, трансгендер. Мне важен сам человек, какой он внутри. То есть мне важен именно характер. Я люблю веселых людей, я люблю, чтобы он (или она) меня умел рассмешить. Даже когда мне супергрустно, Иван умеет это сделать. И это вообще замечательно. Это лучше всяких плотских утех", – подчеркнула она.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube