"Очень сексуальная певица!", "Длинноногая красотка". 50-летняя Орбакайте засветила голые ягодицы

"Дорогие друзья! Вышел мой цифровой альбом "Свобода". Это сборник песен, каждая из которых – творение свободолюбивой души, призыв стать самими собой! Здесь известные вам песни и одна не изданная", – отметила она.

Орбакайте в видео примерила разные платья, подчеркивающие фигуру, белый костюм с красной полосой на груди, а также черное боди с высокими вырезами на бедрах. Образ она дополнила ботфортами. Танцуя, Орбакайте высоко подняла ногу и продемонстрировала голые ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на фото.

"Длинноногая красотка! Я схожу с ума от вашей красоты", – признался stas_obernik.

"Вы очень сексуальная певица! Я вас обожаю", – заявил egor8774.