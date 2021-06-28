"Максим с дочей", "Подходят друг другу", "Почему босиком?". Орбакайте позировала с Галкиным

"Пролетела неделя со дня рождения Максима Галкина. Но заряд позитива эмоций по-прежнему в моей душе! Спасибо, дорогой, за прекрасный праздник", – написала она.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Почему вы босиком?" – спросила irinalepetukha.
"Кристина с отчимом", – написала amanbayeva135.
"Максим с дочей", – прокомментировала irina888k.
"Вот они подходят друг другу", – заявил valera_graftmann1957.
8 июня Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Он – муж 72-летней певицы Аллы Пугачевой, матери Орбакайте.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 50 лет. Ее отец – литовский артист циркового жанра Миколас Орбакас.