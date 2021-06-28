"Максим с дочей", "Подходят друг другу", "Почему босиком?". Орбакайте позировала с Галкиным

Орбакайте: Пролетела неделя со дня рождения Максима Галкина. Но заряд позитива эмоций по-прежнему в моей душе! Фото: orbakaite_k / Instagram

"Пролетела неделя со дня рождения Максима Галкина. Но заряд позитива эмоций по-прежнему в моей душе! Спасибо, дорогой, за прекрасный праздник", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали пост.

"Почему вы босиком?" – спросила irinalepetukha.

"Кристина с отчимом", – написала amanbayeva135.

"Максим с дочей", – прокомментировала irina888k.

"Вот они подходят друг другу", – заявил valera_graftmann1957.