"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах

"Доброе утро! Мой отпуск (первый за два года) удался на славу. Я лежала и спала, читала и думала, молчала и загорала. Но последние два дня я уже отдохнула и вчера решила пойти в музей Галерея Уфицци, увидела картины Боттичелли, Микеланджело, вдохновилась", – сообщила она.
Бадоева отметила, что прошла за день 10 км.
"Вкуснейшая тосканская еда, кофе, шикарная погода, ну и куда же без шопинга. Конечно, и он был… Ну, все радости отдыха испытала на себе. Но уже устала и хочу быстрее начать снимать не про музеи и бассейны, а про дома, людей, детские сады, школы, бизнес, цену на продукты и недвижимость… Ну, все то, что интересно всем в "Жизни других"!" – написала она.
На некоторых фото телеведущая запечатлена с мужем Василием Мельничиным и дочерью Лолитой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали снимки.
"Какая вы стильная", – написала anyle4ka.
"Жанна, выглядите усталой, но красивой и счастливой! Новых успехов", – пожелала irin.a7127.
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
Лолита – дочь Жанны и Алана Бадоевых. У нее также есть сын Борис от первого брака.