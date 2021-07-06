"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах

"Доброе утро! Мой отпуск (первый за два года) удался на славу. Я лежала и спала, читала и думала, молчала и загорала. Но последние два дня я уже отдохнула и вчера решила пойти в музей Галерея Уфицци, увидела картины Боттичелли, Микеланджело, вдохновилась", – сообщила она.

Бадоева отметила, что прошла за день 10 км.

"Вкуснейшая тосканская еда, кофе, шикарная погода, ну и куда же без шопинга. Конечно, и он был… Ну, все радости отдыха испытала на себе. Но уже устала и хочу быстрее начать снимать не про музеи и бассейны, а про дома, людей, детские сады, школы, бизнес, цену на продукты и недвижимость… Ну, все то, что интересно всем в "Жизни других"!" – написала она.

На некоторых фото телеведущая запечатлена с мужем Василием Мельничиным и дочерью Лолитой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Подписчики прокомментировали снимки.

"Какая вы стильная", – написала anyle4ka.

"Жанна, выглядите усталой, но красивой и счастливой! Новых успехов", – пожелала irin.a7127.