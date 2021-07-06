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06 июля, 2021
 
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"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах

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Бадоева: Мой отпуск удался на славу
Бадоева: Мой отпуск удался на славу
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram 5 июля поделилась подборкой снимков, сделанных во время отдыха в Италии.

"Доброе утро! Мой отпуск (первый за два года) удался на славу. Я лежала и спала, читала и думала, молчала и загорала. Но последние два дня я уже отдохнула и вчера решила пойти в музей Галерея Уфицци, увидела картины Боттичелли, Микеланджело, вдохновилась", – сообщила она.

Бадоева отметила, что прошла за день 10 км.

"Вкуснейшая тосканская еда, кофе, шикарная погода, ну и куда же без шопинга. Конечно, и он был… Ну, все радости отдыха испытала на себе. Но уже устала и хочу быстрее начать снимать не про музеи и бассейны, а про дома, людей, детские сады, школы, бизнес, цену на продукты и недвижимость… Ну, все то, что интересно всем в "Жизни других"!" – написала она.

На некоторых фото телеведущая запечатлена с мужем Василием Мельничиным и дочерью Лолитой.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Какая вы стильная", – написала anyle4ka.

"Жанна, выглядите усталой, но красивой и счастливой! Новых успехов", – пожелала irin.a7127.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

Лолита – дочь Жанны и Алана Бадоевых. У нее также есть сын Борис от первого брака. 

Теги: Италия, телеведущая, Жанна Бадоева, отдых, ноги
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