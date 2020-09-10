"Нет сил". Бадоева пожаловалась на усталость

Телеведущая Жанна Бадоева заявила, что ищет способ восстановления сил.

Телеведущая Жанна Бадоева 10 сентября на своей странице в Instagram пожаловалась на усталость.

"Устала как собака, нет сил. Что делать? Какие у вас рецепты восстановления?" – написала она.

"Сон", – поделились советом пользователи сети.

"Сон – лучшая подзарядка", – отреагировали на вопрос фолловеры.

Бадоева вместе с бывшим супругом, режиссером Аланом Бадоевым была ведущей шоу "Орел и решка".

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".