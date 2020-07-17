"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии

Телеведущая Жанна Бадоева отправилась с оператором на нудистский пляж в Хорватии. Об этом она рассказала в Instagram.
Она призналась, что хочет попасть на пляж, где отдыхают нудисты, не снимая одежды.
"Я никогда не любила эти пляжи. В Хорватии они тоже очень популярны, и в такое сообщество сегодня иду, чтобы узнать, как они поживают. Думаю, что надеть мне? И пустят ли меня туда в одежде, а главное, моего оператора? Ой, чувствую, насмеюсь", – написала Бадоева.
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Любите ли вы нудистскии * пляж?) когда я жила в Литве, у нас в Паланге был очень большои * нудистскии * пляж! Он и сеи * час там есть, но я почему то никогда не любила эти пляжи...в Хорватии они тоже очень популярны, и в такое сообщество сегодня иду))) узнать, как они поживают))).... думаю, что надеть мне? И пустят ли меня туда в одежде, а главное моего оператораои * насмеюсь, чувствую))))) хорошего дня всем! Вкусного завтрака и приятных встреч))))) у меня, надеюсь так и будет! Потом расскажу, хотя вы сами все увидите осенью в программе « жизнь других» Хорватия)))платье @zadigetvoltaire
Бадоева вместе с бывшим супругом – режиссером Аланом Бадоевым была ведущей шоу "Орел и решка".
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".