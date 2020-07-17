"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии

По словам телеведущей Жанны Бадоевой, она намерена пройти на нудистский пляж в Хорватии, не снимая одежды.

Бадоева: Пустят ли меня туда в одежде? Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Телеведущая Жанна Бадоева отправилась с оператором на нудистский пляж в Хорватии. Об этом она рассказала в Instagram.

Она призналась, что хочет попасть на пляж, где отдыхают нудисты, не снимая одежды.

"Я никогда не любила эти пляжи. В Хорватии они тоже очень популярны, и в такое сообщество сегодня иду, чтобы узнать, как они поживают. Думаю, что надеть мне? И пустят ли меня туда в одежде, а главное, моего оператора? Ой, чувствую, насмеюсь", – написала Бадоева.

Бадоева вместе с бывшим супругом – режиссером Аланом Бадоевым была ведущей шоу "Орел и решка".

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".