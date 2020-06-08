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08 июня, 2020
 
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"Мы приняли эту ситуацию". Бадоева рассказала о разногласиях с мужем

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что из-за карантина проводит с мужем 24 часа в сутки, совмещая работу и личную жизнь.

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Бадоева: А у вас есть разногласия в семье?
Бадоева: А у вас есть разногласия в семье?
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Телеведущая Жанна Бадоева в Instagram рассказала о сложностях совместной работы с мужем – бизнесменом Василием Мельничиным.

По словам Бадоевой, из-за карантина она не может снимать передачу вместе со своей съемочной группой, поэтому работает только с супругом, проводя с ним 24 часа в сутки.

"Сейчас мы ездим на съемку вдвоем. Это и смешно, и сложно! Но мы приняли эту ситуацию как есть и пытаемся найти в ней кайф! Он есть, но порой бывает сложно. А у вас есть разногласия в семье?" – поделилась телеведущая, которая в настоящее время снимает передачу "Жизнь других" в Стокгольме (Швеция).

Бадоева вместе с бывшим супругом – режиссером Аланом Бадоевым была ведущей шоу "Орел и решка".

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".

Теги: Швеция, Стокгольм, телеведущая, Алан Бадоев, Жанна Бадоева, Орел и решка
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