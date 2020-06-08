"Мы приняли эту ситуацию". Бадоева рассказала о разногласиях с мужем

Телеведущая Жанна Бадоева в Instagram рассказала о сложностях совместной работы с мужем – бизнесменом Василием Мельничиным.
По словам Бадоевой, из-за карантина она не может снимать передачу вместе со своей съемочной группой, поэтому работает только с супругом, проводя с ним 24 часа в сутки.
"Сейчас мы ездим на съемку вдвоем. Это и смешно, и сложно! Но мы приняли эту ситуацию как есть и пытаемся найти в ней кайф! Он есть, но порой бывает сложно. А у вас есть разногласия в семье?" – поделилась телеведущая, которая в настоящее время снимает передачу "Жизнь других" в Стокгольме (Швеция).
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Я рада , а он вечно бурчит))))))) но говорит, что я вечно недовольная))))) вот так и живем!!!! Сеи * час мы вместе работаем и ездим на съемку вдвое * м ( из- за понятнои * ситуации, когда вся группа не может прилететь) и находимся 24/7 !!!! Это и смешно и сложно!!!! Но мы приняли эту ситуацию как есть и пытаемся наи * ти в неи * каи * ф! Он есть, но порои * бывает сложно))))А у вас есть разногласия в семье? Как решаете? @zhizndrugih
Бадоева вместе с бывшим супругом – режиссером Аланом Бадоевым была ведущей шоу "Орел и решка".
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".