"Как девушка с парнем". Бадоев показал взрослого сына с бывшей женой

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев опубликовал в сети снимок, на котором его экс-супруга, телеведущая Жанна Бадоева запечатлена со своим взрослым сыном Борисом Кураченко.
"Сколько любви и тепла, тихая гордость, кадр из кинофильма. Сын и Жанна", – подписал публикацию Бадоев.
"Зачем ногу мою зарезал на фото? Она была главная в этой фотографии", – отреагировала на публикацию Бадоева.
"Как радостно видеть, что два взрослых человека уважают и ценят друг друга даже после всех испытаний на жизненном пути!" – отметили фолловеры.
"Это сын от Бадоева?" – интересуются подписчики друг у друга.
"Нет, это не сын Алана, но любит как своего", – ответили на вопрос более осведомленные фолловеры.
"Ничего себе! Жанна выглядит шикарно, смотрятся вместе как девушка с парнем, а не как мама с сыном", – оценили фото пользователи социальной сети.
Спустя час после появления снимков на странице Бадоева, экс-супруга режиссера также опубликовала их в своем аккаунте. По словам Бадоевой, у нее с сыном дружеские отношения.
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Сколько любви и тепла, тихая гордость, кадр из кинофильма... Сын и Жанна @zhanna_badoeva @borys_kr #onlylove
Алан и Жанна Бадоевы развелись в 2012 году. В браке телеведущая родила дочь Лолиту, которой в 2020 году исполнилось 15 лет.
От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть сын Борис. Супруги прожили вместе с 1996-го по 1998 год.
В настоящее время Бадоева замужем за бизнесменом Василием Мельничиным.