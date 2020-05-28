"Как девушка с парнем". Бадоев показал взрослого сына с бывшей женой

Режиссер и клипмейкер Алана Бадоев поделился снимком, на котором запечатлена экс-супруга, телеведущая Жанна Бадоева со своим сыном Борисом Кураченко. Подписчики отметили, что между матерью и сыном незаметна разница в возрасте, а также восхитились дружескими отношениями между бывшими супругами.

Бадоева рассталась со вторым мужем Аланом Бадоевым в 2012 году Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев опубликовал в сети снимок, на котором его экс-супруга, телеведущая Жанна Бадоева запечатлена со своим взрослым сыном Борисом Кураченко.

"Сколько любви и тепла, тихая гордость, кадр из кинофильма. Сын и Жанна", – подписал публикацию Бадоев.

"Зачем ногу мою зарезал на фото? Она была главная в этой фотографии", – отреагировала на публикацию Бадоева.

"Как радостно видеть, что два взрослых человека уважают и ценят друг друга даже после всех испытаний на жизненном пути!" – отметили фолловеры.

"Это сын от Бадоева?" – интересуются подписчики друг у друга.

"Нет, это не сын Алана, но любит как своего", – ответили на вопрос более осведомленные фолловеры.

"Ничего себе! Жанна выглядит шикарно, смотрятся вместе как девушка с парнем, а не как мама с сыном", – оценили фото пользователи социальной сети.

Спустя час после появления снимков на странице Бадоева, экс-супруга режиссера также опубликовала их в своем аккаунте. По словам Бадоевой, у нее с сыном дружеские отношения.

Алан и Жанна Бадоевы развелись в 2012 году. В браке телеведущая родила дочь Лолиту, которой в 2020 году исполнилось 15 лет.

От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть сын Борис. Супруги прожили вместе с 1996-го по 1998 год.

В настоящее время Бадоева замужем за бизнесменом Василием Мельничиным.