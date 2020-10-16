"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой

По словам телеведущей Жанны Бадоевой, она не заставляет себя делать то, что не приносит удовольствия.

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что не занимается спортом и не любит диеты. Об этом она написала на своей странице в Instagram 16 октября.

"Не люблю диеты, но и не ем жирной пищи – мне невкусно, сладкое могу с утра съесть, равнодушна к алкоголю, не курю, не занимаюсь спортом – не люблю", – поделилась она.

По словам Бадоевой, при этом она посещает массажиста, косметолога и делает обертывания.

"Все, что я делаю – это в свое удовольствие, я ничего себя не заставляю. Только кайфуя, все получается", – подытожила она.

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".