"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа

Ведущая авторского travel-шоу "Жизнь других" Жанна Бадоева 6 ноября поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором запечатлена в голубом винтажном платье.
"Платье из 80-х, я в 20-х. Мода всегда возвращается! А вы любите винтажные вещи?" – подписала она публикацию.
"Почему-то сериал "Санта-Барбара" вспомнился", – отреагировали на фото поклонники ведущей.
"Тут прямо [первая леди США] Мелания Трамп", – написали публикацию фолловеры.
"Мелания [Трамп] на вас похожа", – комментируют фото подписчики Бадоевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
платье из 80ых, я в 20ых..... мода всегда возвращается!!! Доброе утро!!! А вы любите винтажные вещи?) @zhizndrugih @vicoolyasaida
Бадоева стала известна как ведущая передачи "Орел и Решка", первый сезон которой вела вместе со своим вторым супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
Пара прожила вместе девять лет и рассталась в 2012 году. В браке у Бадоевых родилась дочь Лолита. У Бадоевой также есть сын Борис от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.
Сейчас Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на ее канале в YouTube и на российском "Первом канале".