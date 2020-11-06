"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа

Ведущая travel-шоу "Жизнь других" Жанна Бадоева примерила винтажное платье, сшитое около 40 лет назад. Подписчикам винтажный образ ведущей напомнил жену американского президента Дональда Трампа Меланию Трамп.

Ведущая авторского travel-шоу "Жизнь других" Жанна Бадоева 6 ноября поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором запечатлена в голубом винтажном платье.

"Платье из 80-х, я в 20-х. Мода всегда возвращается! А вы любите винтажные вещи?" – подписала она публикацию.

"Почему-то сериал "Санта-Барбара" вспомнился", – отреагировали на фото поклонники ведущей.

"Тут прямо [первая леди США] Мелания Трамп", – написали публикацию фолловеры.

"Мелания [Трамп] на вас похожа", – комментируют фото подписчики Бадоевой.

Бадоева стала известна как ведущая передачи "Орел и Решка", первый сезон которой вела вместе со своим вторым супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

Пара прожила вместе девять лет и рассталась в 2012 году. В браке у Бадоевых родилась дочь Лолита. У Бадоевой также есть сын Борис от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.

Сейчас Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на ее канале в YouTube и на российском "Первом канале".