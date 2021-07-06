"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике

"Бывают понедельники, как воскресенья", – написала она.

"Ух ты, какая горяча штучка", – прокомментировала подписчица vtantsiura.

"Секси-красавица", – написал viktor_lukowets.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой киевского Академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина".