"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте

Исполнительница позировала в черном купальнике на борту яхты.
"Лето – маленькая жизнь", – написала она.
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Подписчики отреагировали на видео.
"Красотка-стройняшка", – написала jenice_.
"Привет, волчица", – прокомментировал ivlev1738.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.