"Фигура – огонь!", "Хорошая грудь". Собчак снялась в купальнике

"Открыла пляжный сезон в Баку. Кстати, тут очень неплохо: огромные пляжи и приятный ветерок – никогда не жарко", – написала она.

Телеведущая позировала в сиреневом сплошном купальнике и шортах в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Фигура – огонь!" – отметила подписчица katrinastaempfli.

"В каком месте?" – спросила yakovleva7465.

"Во всех местах. Подтянутая, худенькая, хорошая не обвисшая грудь, спортивные руки вон какие. Очень даже приличная фигура", – ответила katrinastaempfli.