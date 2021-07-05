"Он с девочками не дружит?", "Взрослый сын проводит время с мамой", "Какая тесная связь!". В сети обсудили отдых Королевой с сыном

Она анонсировала хит-парад на российском канале "Муз-ТВ". Пост певица сопроводила хештегами "лето" и "семья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Какая тесная связь мамы с сыном! Очень трогает!" – отметила подписчица uxnata.

"Молодцы! Только позавидовать можно, это же здорово, когда взрослый сын так классно проводит время с мамой!" – заявила zhilina2260.

"А сын что, с девочками не дружит?" – спросила o_l_g_a_r_e_l.