"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном

Российская певица Наташа Королева заявила, что психанула, решив кардинально преобразиться. По мнению поклонников, после смены имиджа она стала похожа на своего мужа – российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко).

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 29 ноября в Instagram разместила ролик, на котором запечатлен процесс ее преображения – артистка решила сделать так называемые афро-локоны.

"Афро-локоны! Психанула. Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!" – подписала она ролик.

Певица отметила, что решила выбрать светлый оттенок волос.

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"Наташа, вы с этими кудрявыми волосами похожа на своего мужа", – прокомментировали видео фолловеры.

"Вылитая Тарзан", – написали в комментариях поклонники.

"Она все-таки сняла с него скальп. Молодец", – отреагировали пользователи сети.

Поклонники Королевой заметили, что с новой прической она стала похожа на мужа. Фото: tarzan___official / Instagram

Королева в 2003 году вышла замуж за Тарзана. Пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.