"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева 29 ноября в Instagram разместила ролик, на котором запечатлен процесс ее преображения – артистка решила сделать так называемые афро-локоны.
"Афро-локоны! Психанула. Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!" – подписала она ролик.
Певица отметила, что решила выбрать светлый оттенок волос.
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"Наташа, вы с этими кудрявыми волосами похожа на своего мужа", – прокомментировали видео фолловеры.
"Вылитая Тарзан", – написали в комментариях поклонники.
"Она все-таки сняла с него скальп. Молодец", – отреагировали пользователи сети.
Королева в 2003 году вышла замуж за Тарзана. Пара воспитывает 18-летнего сына Архипа.В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.
15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.