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18 ноября, 2020
 
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"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены

Подписчики российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), мужа певицы Наташи Королевой, комментируют его снимки, сделанные вдали от дома.

Тарзан: Акуна Матата
Тарзан: Акуна Матата
Фото: tarzan___official / Instagram

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) показал в Instagram снимки, на которых запечатлены темнокожие дети, а также сам шоумен.

"Акуна Матата", – написал он и сопроводил пост хештегами "Тарзан-шоу" и "Тарзан караоке-пати".

В какой стране были сделаны снимки, стриптизер не уточнил.

Подписчики прокомментировали пост.

"Вот и дети подтягиваются Тарзана из прошлой жизни, из джунглей!" – написала helena_sw_got.

Подписчица irenay100 отметила символом поднятого вверх большого пальца последний снимок в подборке Тарзана. "Последнее фото с малышом", – отметила она.

"Сходство один в один", – заявил vladimirdaniliak.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни. 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Теги: дети, Наташа Королева, Тарзан, певица, фото, шоумен, стриптиз
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