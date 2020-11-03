"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) обнародовал селфи, запечатлев свое отражение в зеркале, но его подписчики обратили внимание на другое.

Глушко начала работать стриптизером в 1997 году Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 2 ноября разместил в Instagram селфи, на котором запечатлен полуобнаженным перед зеркалом в ванной комнате.

"С добрым утром, понедельник", – подписал фото артист.

"Такое впечатление, что гостиница низшего класса", – заметили пользователи сети.

"Вас что, из дома выгнали?" – поинтересовались фолловеры.

"Мужчина не может собой налюбоваться", – прокомментировали публикацию подписчики артиста.

"Больше в глаза бросается беспорядок", – написали Instagram-пользователи.

Тарзан оставил замечания фолловеров без ответов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С добрым утром,понедельник! #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокешоу Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 1 Ноя 2020 в 11:59 PST

Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену в интервью российской журналистке Ксении Собчак, Тарзан назвал супругу святой.