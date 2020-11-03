"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 2 ноября разместил в Instagram селфи, на котором запечатлен полуобнаженным перед зеркалом в ванной комнате.
"С добрым утром, понедельник", – подписал фото артист.
"Такое впечатление, что гостиница низшего класса", – заметили пользователи сети.
"Вас что, из дома выгнали?" – поинтересовались фолловеры.
"Мужчина не может собой налюбоваться", – прокомментировали публикацию подписчики артиста.
"Больше в глаза бросается беспорядок", – написали Instagram-пользователи.
Тарзан оставил замечания фолловеров без ответов.
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С добрым утром,понедельник! #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокешоу
Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.
15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Комментируя измену в интервью российской журналистке Ксении Собчак, Тарзан назвал супругу святой.