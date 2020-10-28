Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) обнародовал селфи, на котором запечатлен с голым торсом.

В сентябре Тарзан заявил, что изменил жене Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 28 октября в Instagram разместил селфи, позируя перед зеркалом в белых плавках.

В руках танцор держит зубную щетку без пасты.

"Чистка ряд... Ой, зубов!" – подписал он снимок.

В комментариях танцор объяснил, что с помощью снимка намерен избавиться от подписчиков, которых считает лишними на своей странице.

Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену в интервью российской журналистке Ксении Собчак, Тарзан назвал супругу святой.